Tutti i percorsi nel dettaglio della Visciano Bike Marathon Si corre domenica 8 aprile, confermato il tracciato dello scorso anno

Si lavora a pieno regime in casa Asd Visciano Mtb per l’organizzazione della Visciano Bike Marathon in programma domenica 8 aprile che si corre per il quarto anno di fila a Visciano.

La manifestazione nasce dall’idea di alcuni amici appassionati di ciclismo che fino a qualche anno fa si chiedevano il motivo per il quale nel Sud Italia non si organizzavano manifestazioni di grande portata in mountain bike.

Con il coinvolgimento diretto dei proprietari dei fondi agricoli, dei comuni per il rilascio delle varie autorizzazioni, unitamente a quelle delle province di Napoli e Avellino, oltre a quella della Regione Campania, si è riusciti a tracciare un percorso tecnico ed impegnativo al punto giusto ma da togliere il fiato con viste incantevoli dalle montagne che sovrastano Visciano.

La marathon di 71 chilometri, la granfondo di 37 chilometri e lo short di 14 chilometri coinvolgono non soltanto Visciano ma anche i territori di Casamarciano, Baiano, Mugnano del Cardinale, Avella, Sperone, San Paolo Bel Sito, Liveri, Nola, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Lauro, Monteforte Irpino, Tufino. Quasi tutto il percorso è prevalentemente sterrato tranne qualche tratto in asfalto.

Ci si può iscrivere sul posto anche la mattina dell’8 aprile dalle 7:00 alle 8:00 alla quota di 30 euro previa pre-iscrizione effettuata entro il limite dei 600 partecipanti.

Alle quote indicate vanno aggiunti 3 euro per noleggio chip da pagare in loco al ritiro del numero di gara. Non è prevista ulteriore cauzione. Il chip sarà recuperato all'arrivo da personale addetto.

Le iscrizioni devono essere effettuate con modalità on-line sul sito www.mtbonline.it mentre per i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana è obbligatoria la doppia iscrizione sia tramite fattore K (id gara 142403) che sul sito Mtbonline.



MARATHON

Tracciato come l'edizione del 2017, di km 71 con 2.893 metri di dislivello che attraverserà i territorio dei Comuni di Visciano, Taurano, Pago del Vallo di Lauro, Baiano, Liveri, Sperone, nonché della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro; E’ previsto un solo cancello, nel percorso Marathon, al Km 55°, in località “Censi”, con chiusura alle ore 14:00. Gli atleti che non rispetteranno il tempo di passaggio al cancello e che, pertanto, non transiteranno in tempo utile al citato cancello, saranno invitati dagli addetti a deviare in direzione arrivo e piazzati in coda alla classifica Marathon. Non saranno ammesse eccezioni.



GRAN FONDO

Tracciato come l'edizione del 2017, di km 37 con 1.580 metri di dislivello, ridotto ma non privo di difficoltà.



CORTO

Adatto a tutti, di km 14 con 496 metri di dislivello. Ideale per chi vuole affacciarsi alle competizioni non avendo nelle gambe tanti km e disliv