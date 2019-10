Napoli, obiettivo riscatto a Rieti. Lulli: Sarà una battaglia Serie A2 girone ovest, la presentazione di Rieti-Napoli con le parole del coach della Gevi

Reduce dal ko casalingo contro Latina, il Napoli Basket vive le ore di vigilia del secondo match di campionato, il recupero della prima giornata di Serie A2 - girone ovest. La Gevi sarà ospite della NPC Rieti al PalaSojourner (palla a due domani alle 21): "La sconfitta di domenica con Latina brucia ancora, soprattutto per i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la gara. - ha spiegato coach Gianluca Lulli - Non siamo stati continui nell’arco dei 40′, a sprazzi abbiamo espresso un buon gioco. Dopo due mesi di preparazione è normale che non ci sia continuità, c’è bisogno ancora di un po’ di tempo per costruire una buona intesa di squadra. Nonostante tutto domani torneremo in campo. - ha aggiunto il tecnico del Napoli Basket - Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di con Rieti. Giocheremo contro una squadra importante che ha perso all’esordio. Sarà una battaglia, ma vogliamo presentarci nel miglior modo possibile. Vogliamo riprenderci i due punti persi domenica per presentarci al PalaBarbuto con una vittoria davanti al nostro pubblico”.

Napoli Basket: 1 Spera, 4 Guarino, 8 Roderick, 9 Klacar, 10 Chessa, 11 Dincic, 12 Sandri, 13 Milosevic, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod, 85 Milani. All. Lulli.

Serie A2 (Girone Ovest) - Prima Giornata (Designazione arbitrale)

Napoli Basket - NPC Rieti

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Aessandro Saraceni di Zola Predosa (BO), Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto (AP).