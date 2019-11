Nuoto paralimpico, Boni in gara ai tricolori in vasca corta A Portici nuoterà due gare, ma l'obiettivo è preparare al meglio il 2020

Il Mondiale è alle spalle. Lo sguardo è rivolto al futuro. C'è la Paralimpiade di Tokyo da inseguire, un obiettivo troppo bello e grande che Vincenzo Boni non vuole fallire. Il percorso sarà lungo. Gli allenamenti sono già iniziati. Ci sarà qualche tappa intermedia, ma la testa è già all'appuntamento giapponese.

Nel week end due gare a Portici. Un campionato tricolore in vasca corta che è una novità piacevole ma che va vissuta con spensieratezza. Nuoterà i 50 dorso e i 100 stile libero. Un allenamento, niente di più. “L'obiettivo è mettere la mano davanti agli altri -ci ha spiegato-, ma è solo la prima gara della stagione. Non l'abbiamo preparata, lavoriamo in funzione della prestazione in vasca lunga. Sono quelle le gare che contano anche in prospettiva Paralimpiade”. Vincenzo Boni non fa giri di parole. E' schietto. Deciso. Sa cosa vuole e conosce il percorso per raggiungere l'obiettivo. “Servirà tanto lavoro -sottolinea-, vivrò una stagione intensa con le prime gare a febbraio a Legnano, in quella sede capiremo se le piccole modifiche fatte alla preparazione stanno dando i risultati sperati”.

Il mondo del nuoto paralimpico è in continua espansione. Atleti pericolosi ce ne sono tanti, all'ultimo Mondiale sono spuntati fuori quasi dal nulla due cinesi che ora sembrano imbattibili. Ma Vincenzo Boni è un osso duro. A Londra ha sofferto restando ai piedi del podio, conosce le cause e si è già dato una risposta. Ha sbagliato qualcosa e sta lavorando al Caravaggio Sporting Village di Napoli, insieme al suo allenatore Alessio Sigillo, per non ripetere lo stesso errore. L'esperienza non gli manca, ha uno staff di alto livello alle spalle. Le tappe dei tricolori in vasca lunga e soprattutto degli Europei di Funchal, in programma dal 17 al 23 maggio in Portogallo, ci diranno se sarà a Tokyo e con quali ambizioni. Intanto a Portici si godrà l'affetto di parenti e amici.