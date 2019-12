Canottaggio, due titoli tricolori per il CN Posillipo Continuano gli ottimi risultati dei canottieri del circolo partenopeo

Si sono svolti lo scorso fine settimana a San Miniato (Pisa) i Campionati Italiani Indoor di Canottaggio. Il Posillipo si è aggiudicato due titoli tricolore sulla distanza sprint di 500m con la vittoria di: Federico Ceccarino e Cristina Annella. Gabriele Lobascio ha conquistato la terza posizione.

Sulla distanza regolamentare il titolo tricolore va a Cristina Annella nella categoria Under 23 femminile; Quinto posto per Federico Ceccarino nella categoria Ragazzi maschile; Quinto posto per Gabriele Lobascio nella categoria Under 23 maschile; Vittoria tricolore per il giovane Davide Piovesana nella categoria Cadetti maschile. Prossimo appuntamento i Campionati Italiani di Fondo a Pisa a fine gennaio 2020.