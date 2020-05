Napoli, si tratta sul taglio degli stipendi ai calciatori La squadra non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale da parte della società

È un tema che tiene banco un po' in tutti gli spogliatoi delle squadre di calcio. E quello del Napoli non fa eccezione. I calciatori azzurri attendono di capire come si muoverà la società in merito alla questione legata al taglio degli stipendi per le mensilità in cui il calcio è rimasto in lockdown. A inizio maggio la proprietà avrebbe anticipato qualcosa telefonicamente ai calciatori ma non vi è stata ancora una proposta ufficiale. L'argomento, infatti, è molto spinoso, nonostante i calciatori abbiano dato la propria disponibilità a una decurtazione. Molto dipenderà da come e quando riprenderà la stagione: se il campionato ripartirà, infatti, gli atleti difficilmente rinunceranno a due mensilità, ipotesi caldeggiata da diverse società.