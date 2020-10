Amatori Napoli, esordio stagionale contro Perugia I partenopei, al secondo campionato di serie A, sono inseriti nel gruppo 3

Il rugby è pronto a tornare in campo a metà ottobre con la Coppa Italia prima e il massimo campionato poi, mentre per la serie A si dovrà attendere l’8 novembre. La Federazione ha reso noto il calendario e nel girone 3, quello dedicato alle squadre dell’Italia meridionale, sarà presente per il secondo anno consecutivo anche l’Amatori Napoli. La compagine partenopea, lo scorso anno all’esordio nella seconda serie italiana, si stava ben comportando prima della sospensione. I partenopei esordiranno sul campo dell’ex Base Nato di Bagnoli contro il Rugby Perugia.

Di seguito i tre gironi di serie A con tutte le partecipanti e la prima giornata di campionato.

Partecipanti:

Girone 1: Cus Genova, Pro Recco Rugby, Accademia “Ivan Francescato”, I Centurioni Rugby, Rugby Parabiago, ASR Milano, Biella RC, CUS Torino, VII Rugby Torino, Amatori Rugby Alghero

Girone 2: Verona Rugby, Valsugana Rugby Padova, Argos Petrarca Padova, ASR Paese, Ruggers Tarvisium, Rugby Casale, Rugby Vicenza, Valpolicella Rugby, Amatori Badia, Rugby Udine Union

Girone 3: Rugby Noceto, Romagna RFC, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Rugby Club I Medicei, Cavalieri Prato Sesto, Civitavecchia Centumcellae, Rugby Napoli Afragola, UR Capitolina, Amatori Catania.

Girone 1 – 8 Novembre – ore 14.30

Cus Torino v Pro Recco Rugby

Rugby Milano v Amatori Rugby Alghero

Biella Rugby v Accademia Nazionale Ivan Francescato

I Centurioni Rugby v VII Rugby Torino

Cus Genova v Rugby Parabiago

Girone 2 – 8 Novembre – ore 14.30

Rugby Casale v Valsugana R. Padova

Amatori Rugby Badia v Ruggers Tarvisium

Valpolicella R. 1974 v Verona Rugby

Rangers Vicenza v Rugby Paese

Argos Petrarca v Rugby Udine

Girone 3 – 8 Novembre – ore 14.30

Pesaro Rugby v Rugby Noceto

Cavalieri Union Prato v Romagna F.C.

Rugby Napoli Afragola v Rugby Perugia

Unione Rugby Capitolina v Amatori Rugby Catania

Civitavecchia Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei