Tiro a Segno, a Roma Giordano tricolore nella pistola 10 metri Il tiratore napoletano si è imposto davanti al sannita Mauro Bevilacqua

Ai Campionati Italiani Seniores, Master e Para 2020 in corso a Roma, nella specialità delle pistola 10 metri, si è imposto il napoletano Giuseppe Giordano. Il due volte finalista olimpico a Londra e Rio de Janeiro, si è difeso in finale dall’assalto del sannita Maruo Bevilacqua, bravo a tener testa all’esperto tiratore. Giordano si è imposto con 241.7 punti contro i 240.9 di Bevilacqua, terza piazza per Alessio Toracchi che ha chiuso la sua serie molto distanziato con 220.1 punti.