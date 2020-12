Napoli, Insigne e Petagna in coro: "Riscattiamoci" Presentato il calendario 2021, il capitano e l'ariete promettono la riscossa contro il Torino

La presentazione del calendario ufficiale, prima dell'ultimo appuntamento in calendario nel 2021, in programma mercoledì sera, allo stadio “Maradona”, contro il Torino, è coincisa con il punto sul momento in casa azzurra di Insigne e Petagna.

Il capitano è ripartito dall'assenza contro la Lazio dopo la squalifica rimediata al “Meazza”: “Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10. Un capitano non deve farlo. Dispiace, anche per il mister che aveva gli uomini contati per gli infortuni di Mertens e Osimhen, ma ora guardiamo avanti e pensiamo a mercoledì. Giocheremo una partita è importante, dobbiamo conquistare i 3 punti dopo queste sconfitte anche se con l'Inter non avremmo meritato di perdere.”

L'ariete si è soffermato sul ritiro punitivo deciso dalla società in seguito al ko per 2-0 all'Olimpico: “A Milano abbiamo fatto un'ottima partita, ieri la più brutta, ora andiamo in ritiro, non sarà una gara facile col Torino, ma faremo una grande partita per reglare un sereno Natale ai nostri tifosi.”