Turris, prima gioia stagionale in campionato: corallini corsari a Foggia Tascone e Santaniello firmano il blitz allo stadio "Zaccheria"

Terza giornata del girone C di Serie C, prima vittoria in campionato della Turris, che sbanca lo “Zaccheria” di Foggia con il finale di 2-0. Vantaggio corallino al 42' a margine di una bella percussione centrale di Tascone, bravo a superare Alastra con un preciso rasoterra. Il raddoppio arriva al minuto di gioco numero 16 della ripresa, in contropiede, con Santaniello, lesto a capitalizzare un assist Giannone dopo aver centrato il palo.

Il tabellino.

Foggia – Turris 0-2

Marcatori: pt 42' Tascone; st 16' Santaniello.

Foggia (4-3-3): Alastra; Martino, Markic, Sciacca, Nicoletti; Maselli (6'st Petermann), Rocca (6'st Ballarini), Gallo (37'st Rizzo Pinna); Merola (1'st Di Grazia), Merkaj, Curcio. A disp: Volpe, Garattoni, Di Pasquale, Vigolo, Girasole, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. All.: Zeman.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone, Varutti (24'st Nunziante); Giannone (37'st Longo), Santaniello (33'st Sartore), Leonetti (33'st Di Nunzio). A disp: Abagnale, Colantuono, Finardi, Palmucci, Zanoni, D'Oriano, Giofré, Iglio. All.: Caneo.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Camilli della sezione di Foligno e Vitale della sezione di Ancona. Quarto ufficiale: Cascone della sezione di Nocera Inferiore.

Note: Ammoniti: Curcio, Manzi, Santaniello, Lorenzini. Spettatori: 5mila circa, di cui 30 ospiti.