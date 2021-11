Judo, la Nippon Napoli porta a casa il titolo tricolore Under 21 La società guidata dal presidente Parlati ha vinto la classifica per società.

Il Judo campano vive un periodo positivo. Dopo la partecipazione di Christian Parlati alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato un altro successo. La Nippon Napoli del Maestro Parlati ha vinto la classifica per società ai Campionati Italiani Under 21. “Questa vittoria è una grande cosa che rincorriamo da parecchio, abbiamo fatto secondi e terzi posti, ma il primo era da qualche anno che non arrivava. Quindi è una grande soddisfazione, soprattutto per i ragazzi oltre che per la società della quale sono il presidente. Dedicarsi ai ragazzi è il nostro impegno ed ottenere dei risultati importanti è gratificante, soprattutto quando si affermano ai massimi livelli come mio nipote Christian, che ha partecipato alle Olimpiadi a Tokyo”.

La Nippon Club Napoli ha preceduto l’Akiyama Settimo e l’Isao Okano Club 87 che hanno completato il podio nella manifestazione tricolore andata in scena nell’ultimo week end al PalaPellicone a Ostia.