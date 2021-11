Napoli - Lazio nel ricordo di Maradona. Due ballottaggi per Spalletti Si giocherà sotto gli occhi di due ospiti speciali nello stadio intitolato a El Pibe de Oro

Si scrive Napoli – Lazio, si legge esame di maturità. Gli azzurri, senza Politano alle prese col Covid e gli infortunati Anguissa e Osimhen, vogliono tornare a brindare ai 3 punti dopo 4 partite a secco di vittorie tra campionato ed Europa League, con due sconfitte di fila. Tra il dire e il fare ci sono i biancocelesti di Immobole dell'ex Sarri: “La Lazio fa parte di quelle 7 proprietarie di quel condominio di cui parlavo qualche settimana fa. Per spuntarla ervirà una continua evoluzione, dimostrare dove vogliamo portare il nostro calcio senza lasciarsi ribaltare da qualche risultato non positivo. Sarri è un avversario difficile da affrontare, qui l'hanno visto come organizza il gioco collettivo tenendo la sue squadra corte, con una ragnatela di passaggi stretti. Sarà una partita vera, di livello” ha commentato Spalletti alla vigilia della partita, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

Recuperati Insigne e Fabián Ruiz. Si giocherà nel ricordo di Maradona, sotto gli occhi del presidente della Fifa, Gianni Infantino e della FIGC, Gabriele Gravina.

La pressione si sente, ma Spalletti, che deve risolvere un ballottaggio tra il recuperato Demme e Lobotka, a centrocampo, e dovrebbe preferire Mertens a Petanga, in attacco, ha provato ad allontanarla così: “Non abbiamo nulla da dimostrare. Non dobbiamo innervosirci o pensare di avere una situazione da ribaltare. Dobbiamo lavorare ogni giorno in maniera seria, quella è la soluzione. Dobbiamo migliorare ciò che abbiamo proposto nelle partite precedenti, senza farci condizionare”.