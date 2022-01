Più forte delle assenze, il Napoli piega la Sampdoria: 1-0, decide Petagna Secondo risultato utile di fila per gli azzurri, che vincono grazie a una sforbiciata dell'ariete

Più forte delle assenze. Il Napoli piega la Sampdoria e inanella il secondo risultato utile consecutivo dopo il pari a Torino contro la Juventus. Dopo l'annuncio dell'addio agli azzurri, a partite da luglio, per volare in Canada tra le file del Toronto, una sorta di maledizione sembra abbattersi su Insigne, che si ferma al 25' per un problema muscolare. Al suo posto entra Politano. Al 27' Rrahmani avanza fino al limite dell'area di rigore e calcia, Audero si rifugia in calcio d'angolo. Al 36' il subentrato Politano punta Augello e pennella per Juan Jesus, il brasiliano salta più in alto di tutti e di testa fa centro, ma il VAR evidenzia una sua posizione di fuorigioco. Tutto fermo, non vale.

Vale, invece, e come il gol di Petagna al 43'. Azione caotica in area di rigore doriana, Ferrari non riesce ad allontanare, l'ariete del Napoli si coordina alla perfezione in sforbiciata e fa centro col mancino. Si va al riposo sul risultato di 1-0. Si riparte e al 55' Elmas vede e premia l'inserimento senza palla di Mertens, che in spaccata impatta il pallone spedendolo di un nulla sul fondo. Ancora Mertens, al minuto di gioco numero 84, va con la conclusone dal limite dell'area di rigore e non torva il raddoppio per questione di centimetri. Poco male perché in un amen è il novantesimo. Tre minuti di recupero trascorrono via senza sussulti e Spalletti, tornato in panchina a tempi di record, può esultare con i suoi ragazzi. Il Napoli non molla nella corsa per lo scudetto.

Il tabellino.

Napoli – Sampdoria 1-0

Marcatore: pt 43' Petagna

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam (35' st Tuanzebe); Demme (35' st Fabian Ruiz), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (30' st Politano); Petagna. A disp.: Idasiak, Marfella, Costanzo, Zanoli, Vergara, Cioffi. All.: Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero (1' st Falcone); Dragusin, Ferrari (44' st Yepes), Chabot, Augello (30' st Murru); Ciervo (27' st Caputo), Ekdal (1' st Rincon), Askildsen, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini. A disp.: Ravaglia, Torregrossa, Vieira, Trimboli. All.: D’Aversa.

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi.

Note: Ammoniti: Chabot, Murru. Recupero: pt 3', st 3'.