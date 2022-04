PSA, +43 a Formia. Origlio: "Ora una settimana importante per la stagione" Il tecnico della Partenope: "L’obiettivo era mettere le cose in chiaro, indirizzare la partita"

La Geko PSA Sant'Antimo vince a Formia con il risultato di 50-93. Dominio sin dal primo periodo contro il Meta per la squadra di coach Agostino Origlio: "Difficile fare un analisi tecnica, abbiamo trovato un’avversaria in difficoltà che in settimana aveva perso due giocatori importanti. - ha spiegato il tecnico della Partenope - L’obiettivo era mettere subito le cose in chiaro, indirizzare la partita e i ragazzi sono stati bravi a riuscirci. Ora torniamo in palestra e ci tuffiamo in una settimana molto importante per la nostra stagione”.

Serie B - Girone D

Venticinquesima Giornata

Meta Formia - Geko PSA Sant’Antimo 50-93

Parziali: 10-27, 21-26, 11-18, 8-22

Formia: Blair 15 (3/16, 2/7), Mutombo 10 (2/6, 1/2), Agbortabi 7 (2/13, 0/1), Tilliander 7 (1/3, 1/2), Torlontano 6 (0/2, 1/1), Prete 4 (0/2, 0/1), Tartaglione 1 (0/1, 0/0), Parasmo, Marino, La Mura (0/1, 0/0), Donati.

Sant’Antimo: Maggio 21 (3/7, 5/8), Battaglia 14 (2/7, 3/8), Anaekwe 14 (7/9, 0/0), Verazzo 12 (6/9, 0/0), Coviello 9 (3/8, 0/3), Ochoa 9 (3/6, 0/0), Puca 7 (2/4, 1/2), Cantone 5 (1/2, 1/3), Sabatino 2 (1/2, 0/1), Cena.