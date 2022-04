Atletica, Sibilio corona un sogno: esordio stagionale al Maradona Il 23 aprile il napoletano correrà sulla pista in cui si allena in una gara molto particolare

L’attesa sta per terminare. Alessandro Sibilio è pronto a tornare in gara nella stagione più importante della sua carriera. Dovrà essere l’anno della conferma ad altissimo livello dopo un 2021 da favola con l’oro Europeo under 23 e le due finali Olimpiche. Gli obiettivi sono chiari: i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco di Baviera. Tutto in un mese in cui bisognerà essere al 100% perché la concorrenza è tanta sia nei 400 ostacoli che nella staffetta 4x400 in cui l’Italia vuole essere tra le protagoniste. L’esordio del campione campano è fissato per sabato 23 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sulla pista che solitamente ospita i suoi allenamenti. Sarà una prima gara particolare. Sibilio e gli altri non correranno i classici 400 ostacoli ma una distanza inferiore (300 metri) e senza ostacoli. Si tratta di una gara, sicuramente la più attesa del meeting interregionale organizzato dal Comitato Regionale Campano, che sarà sicuramente la più attesa con la possibile presenza di altri quattrocentisti azzurri.

“Saranno passati dieci anni dall’ultima volta, quando si chiamava ancora San Paolo – ha spiegato Sibilio al sito della FIDAL - sono emozionatissimo di correre di nuovo su questa pista, spero di far divertire tante persone che hanno fatto il tifo per me nella scorsa stagione. Vorrei essere un punto fermo per tanti ragazzi che ogni giorno vedo crescere in questo stadio durante i miei allenamenti: mi piacerebbe che un giorno diventassero più forti di me”.

Sibilio è pronto a vivere la prima gara della stagione e la palpitante emozione di correre in casa, poi si penserà al vero esordio sulla distanza in un 2022 che potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione.