Boxe: Ceglia si allena con gli studenti del Liceo Sportivo Pitagora Bella iniziativa della Boxe Vesuviana della famiglia Zurlo che continua a promuovere la nobile arte.

Da sempre c’è grande collaborazione tra la Boxe Vesuviana ed il Liceo Sportivo Pitagora Croce, nata da un’idea del compianto Preside Benito Capossela con il Maestro Biagio Zurlo che, avendo il doppio ruolo di Maestro di Pugilato e Docente di Scuola, attivarono un corso di boxe diventando la prima scuola in Italia a svolgere Boxe nelle ore curriculari. Come è successo in altre occasioni, in primis con Irma Testa, che è anche Testimonial del Liceo Sportivo Torrese per proseguire con l’altro gioiello Torrese Michele Baldassi prima di impegni importati, anche per una questione scaramantica, si è svolto un allenamento in palestra con il prossimo sfidante al Campionato Europeo Pro dei Leggeri Gianluca Ceglia che tenterà la conquista del Titolo Europeo il 30 aprile a 60 km da Parigi contro il Francese Mendy. Significative le parole del Maestro Biagio Zurlo: “Sono ormai quasi 10 anni che continua questa straordinaria collaborazione tra la Boxe Vesuviana ed il Liceo. Collaborazione che ha visto la scuola essere protagonista anche a cinema con “Butterfly” e di avere avuto tanti personaggi famosi che hanno svolto qualche ora di confronto sportivo con i Liceali, in primis il Campione Olimpico Patrizio Oliva ed il Campione del Mondo Giacobbe Fragomeni. Se guardo indietro mai avrei immaginato che questo connubio potesse portare tanti Liceali ad amare e frequentare la Boxe anche grazie ai Prof Susy Gallo e Luigi Chierchia”. Oggi la Boxe Vesuviana è frequentata da oltre 30 liceali tra cui la School Girl (under 15) Rosalia Leveque, i recenti Campioni Regionali Junior (under 17) Sasy Nespro e Francesco Pinto e i youth (under 19) Salvatore Pollio e Francesco Cuomo oltre a tanti altri che fanno della Palestra di via Parini un punto di riferimento.