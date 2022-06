Tennis, Challenger di Blois: Giustino eliminato dopo quasi tre ore di battaglia Il ceco Kopriva ha avuto la meglio in rimonta al tie-break del terzo set.

Non sono batate quasi tre ore di lotta a Lorenzo Giustino per superare il primo turno al Challenger di Blois in Francia. Sulla terra rossa transalpina, nella giornata di lunedì, il tennista napoletano è stato eliminato dal Ceco Kopriva, numero 139 della classifica ATP.

Giustino ha portato a casa facilmente il primo set per 6-2 facendo il break decisivo nel sesto gioco. Nel secondo set il ceco ha avuto la meglio strappando il servizio all’azzurro nel nono gioco dove ha sfruttato due palle break prima di chiudere per 6-4 tenendo il turno di battuta. Nel terzo Kopriva ha servito per il match sul 5-4 ma Giustino alla terza palla break è riuscito ad allungare la partita che si è decisa al tie-break. Il napoletano ha ceduto per 7-5 chiudendo con tanto amaro in bocca un match in cui ha giocato alla pari con un giocatore che lo precede di oltre cento posizioni del ranking mondiale.