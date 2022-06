Atletica, Sibilio dimentica l'infortunio e strabilia all'esordio stagionale Nei 400 il napoletano ha realizzato la seconda prestazione europea con un meraviglioso 45''08.

Dal tormento per un infortunio che proprio non ci voleva all’esaltazione per un risultato che nessuno si attendeva. Gli ultimi due mesi di Alessandro Sibilio sono stati particolari. L’esordio mancato del Maradona aveva provocato delusione e fastidio. Quello di Nocera Inferiore esaltazione ed attesa.

Sui 400 piani il napoletano ha strabiliato. Da un po’ di tempo giravano voci di una crescita esponenziale ma il 45’’08 corso sulla pista salernitana è semplicemente eccezionale. Ha dimostrato di aver fatto ancora un salto di qualità correndo la seconda prestazione di sempre per un italiano dopo il record tricolore di Davide Re di 44”77. Tempo che è anche la seconda migliore prestazione europea della stagione alle spalle del fenomenale britannico Hdson-Smith che ha coperto la distanza in 44’’35.

Una splendida notizia non solo per lui, che ai Mondiali e agli Europei vuole avvicinare i big dei 400 ostacoli dove il livello è altissimo, ma anche per il direttore tecnico Antonio La Torre che con un Sibilio così si ritrova una staffetta 4x400 ancora più competitiva.

Adesso cresce l’attesa per vederlo all’opera nei prossimi appuntamenti con gli ostacoli perché Sibilio ha lavorato tanto durante l’inverno e anche il problemino fisico di due mesi fa ormai è solo un ricordo lontano.