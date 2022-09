Juve Stabia, ecco Zigoni: i dettagli dell'accordo L'attaccante: "Spero di fare del mio meglio e mettermi subito a disposizione"

Gianmarco Zigoni è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Accordo annuale (30 giugno 2023) tra l'attaccante, classe '91, e la società di Castellammare. "Sono contento di essere arrivato in una piazza così calorosa come quella stabiese. - ha affermato Zigoni ai canali ufficiali del club - Spero di fare del mio meglio e mettermi subito a disposizione di mister e compagni: lavoro sodo per questo".

La nota ufficiale - "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Gianmarco Zigoni, classe ’91, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, natio di Verona, è cresciuto calcisticamente nel Treviso e nel Milan e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Genoa, del Frosinone, dell’Avellino, della Pro Vercelli, del Lecce, del Monza, della Spal, del Venezia, del Novara, del Mantova e della Virtus Verona".

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia