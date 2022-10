Italvolley, De Gennaro: "La gara contro la Cina sarà una battaglia" Dopo il 3-0 sull'Argentina oggi le azzurre hanno un avversario durissimo.

Il 3-0 contro l’Argentina ha confermato la crescita dell’Italvolley. In questo lunghissimo Mondiale che diventa sempre più faticoso e complicato, le azzurre hanno dato una grande risposta dopo aver perso all’esordio della seconda fase contro il Brasile al quinto set. Quel ko è stato cancellato e ora, in attesa del match di oggi alle 13:30 contro la Cina, si guarda già ai quarti di finale.

Tra le grandi protagoniste sia della vittoria con l’Argentina che in generale del grande cammino azzurro c’è la campana Monica De Gennaro. “Quella con l’Argentina è stata una bella partita, abbiamo battuto molto bene e siamo state brave anche a muro e in difesa. Nel cambio palla in due-tre occasioni abbiamo aggiustato delle situazioni a nostro favore.

La gara contro la Cina sarà una battaglia, è una squadra che difende tantissimo, hanno attaccanti di palla alta, centrali molto forti e sanno giocare molto veloce. Partite come queste, però, ci servono per il proseguo nel torneo.

Vedo un’Italia in crescita, partita dopo partita, e il clima generale nel gruppo è ottimo. Queste cose credo siano molto importanti per affrontare al meglio le prossime sfide”.

La De Gennaro dall’alto della sua esperienza, dà grande fiducia alla squadra con queste dichiarazioni. L’obiettivo è chiaro: l’Italvolley vuole il titolo Mondiale.

Foto: Federvolley.it