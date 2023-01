Juve Stabia: ceduto Della Pietra al Monterosi, i dettagli dell'accordo Prima operazione di mercato per le vespe nella sessione invernale di calciomercato

La Juve Stabia ha ceduto a titolo temporaneo Vincenzo Della Pietra al Monterosi Tuscia. Accordo fino al termine della stagione e diritto di riscatto in favore del club laziale sull'attaccante classe 2002. Prima operazione di mercato per le vespe nella sessione invernale di calciomercato.

La nota ufficiale

"La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Monterosi Tuscia FC, per la cessione del diritto alle prestazioni sportive, in prestito con diritto di riscatto, dell’attaccante Vincenzo Della Pietra, classe ’02. - si legge nel comunicato del club di Castellammare - La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrate".