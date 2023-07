Russo dalla Juve Stabia al Giugliano: ecco i dettagli dell'accordo Nuova operazione tra i due club dopo quella che portato Caldore nella rosa dei tigrotti

Danilo Russo è un nuovo calciatore del Giugliano. Accordo biennale firmato dall'estremo difensore che ha salutato la Juve Stabia: cessione a titolo definitivo per il trasferimento ai tigrotti. Per il classe '87 inizia una nuova avventura lasciando la squadra della sua città dopo 4 stagioni in cui è stato protagonista anche in Serie B con 16 presenze nel campionato cadetto 2019/2020. Ulteriore operazione tra la Juve Stabia e il Giugliano dopo quella che ha portato Marco Caldore dalle vespe ai tigrotti.

Il comunicato ufficiale del Giugliano

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto con S.S. Juve Stabia un accordo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Danilo Russo. Il portiere classe 1987, ha firmato un accordo su base biennale".

Il comunicato ufficiale della Juve Stabia

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del portiere Danilo Russo, classe ’87, al Giugliano Calcio 1928. La società ringrazia Danilo, stabiese vero, legato alla sua città in maniera profonda, per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali".