Crotone-Sorrento 1-0: ai pitagorici basta il gol di Gomez, il tabellino Costieri in 10 dal 12' della ripresa per l'espulsione di Panelli

Al Crotone basta il gol di Gomez al minuto 23 per battere il Sorrento nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Costieri in 10 dal 12' della ripresa per la doppia ammonizione rimediata da Panelli. Terza sconfitta consecutiva per il Sorrento, la quarta in cinque gare: un solo punto per i rossoneri allenati da Maiuri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Crotone - Sorrento 1-0

Marcatori: 23' pt Gomez

Crotone: Dini; Leo (30’ st Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (35’ st D’Errico); Pannitteri (20’ st Giannotti), D’Ursi (20’ st Vitale), Tribuzzi; Gomez (35’ st Vuthaj). All. Zauli. A disp. D’Alterio, Lucano, Crialese, Bove, Papini, Rojas, Tumminello, Cantisani, Bruzzaniti, Vinicius

Sorrento: Marcone; Vitiello (35’ st Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (25’ st Martignago); Messori (35’ st Bonavolontà), De Francesco, Cuccurullo (17’ st Fusco); Vitale, Lavasio, Scala (25’ st Colombini). All. Maiuri. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca

Arbitro: Virgilio

Ammoniti: Scala (S), Dini (C), De Francesco (C), D’Errico (C), Colombini (S), Giannotti (C)

Espulso: 12’ st Panelli (S) per doppia ammonizione

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945