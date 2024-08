Juve Stabia: Romeo alla Ternana, i dettagli dell'accordo "Impegno e professionalità nella scorsa stagione culminata con la promozione in Serie B"

Federico Romeo è un nuovo calciatore della Ternana. La Juve Stabia ha ceduto il centrocampista classe 2002 a titolo definitivo a club rossoverde. Romeo si è legato alle fere con un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

I comunicati dei club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista Federico Romeo, classe ‘02, alla Ternana. Il calciatore lascia le Vespe dopo aver totalizzato con la nostra maglia 30 presenze realizzando 4 reti. La società ringrazia Federico per l’impegno e la professionalità dimostrate nella scorsa stagione culminata con la promozione in Serie B".

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Federico Romeo. Il centrocampista piemontese (Venaria Reale, 5/3/02), che arriva a titolo definitivo dalla Juve Stabia, si è legato ai rossoverdi con un contratto biennale, con opzione per il terzo. Romeo cresce nel vivaio della Juventus per approdare alla Primavera della Pro Vercelli. In seguito colleziona 70 presenze in Serie D (4 reti e 6 assist) con Casale e Aglianese; poi passa in Serie C alla Fermana (3 gol e 5 assist in 38 gare). Nella scorsa stagione contribuisce alla promozione in Serie B della Juve Stabia con 30 gettoni, 4 gol e 3 assist".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia 1907