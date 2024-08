Juve Stabia, ufficiale l'ingresso di Zuccon: i dettagli dell'accordo Subito nell'elenco dei convocati per la gara contro il Catanzaro, in programma domani sera

Federico Zuccon è ufficialmente un nuovo calciatore della Juve Stabia. Alla vigilia del match con il Catanzaro ecco l'ingresso del centrocampista classe 2003, acquistato con la formula prestito con diritto di riscatto per i gialloblu e di controriscatto per l'Atalanta. Zuccon sarà a disposizione di Guido Pagliuca per la gara di domani al "Ceravolo".

"Impressionato dal calore dei tifosi"

"Sono molto contento di essere qui a Castellammare ed iniziare questa nuova avventura con la Juve Stabia. Mi hanno voluto sin dal primo giorno di mercati e questo ha fatto la differenza per me. Appena arrivato ho trovato un gruppo di ragazzi giovani che mi hanno messo subito a mio agio. Ho voglia di mettermi in gioco ed aiutare questa società a dare il meglio per raggiungere insieme grandi obiettivi. Ho sentito molto l’affetto dei tifosi e non vedo l’ora di vederli allo stadio a tifare per i nostri colori in una piazza molto importante. Sono rimasto impressionato dal loro calore che darà sicuramente un aiuto in più a dare il meglio in campo. Voglio ringraziare tutti, il Presidente, il direttore sportivo Lovisa e i tifosi per la fiducia nei miei confronti, che ripagherò con il duro lavoro sul campo”.

Il comunicato del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, in prestito con diritto di riscatto a favore della Juve Stabia e contro riscatto per l’Atalanta, del centrocampista Federico Zuccon, classe 2003, fino al 30 giugno 2025. Ricevuto il visto federale, il calciatore è stato subito aggregato alla squadra ed è entrato nei convocati diramati questa mattina da mister Guido Pagliuca, aggiungendosi agli altri 25 atleti convocati. Il calciatore, nato a Genova il 1’ aprile 2003, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, vestendo poi le maglie del Lecco, 40 presenze (32 in campionato nel girone A di serie C e 8 nei play off, fornendo 3 assist), con il quale ha vinto i play-off di Serie C nella stagione 2022-2023, e del Cosenza (30 presenze, 3 assist) nella scorsa stagione sportiva in serie B. Federico, arrivato in città da qualche giorno, rilascia le prime dichiarazioni ai nostri canali ufficiali".

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907