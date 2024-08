L'arbitro di Juve Stabia - Mantova: due derby nella scorsa stagione La designazione arbitrale per la gara della terza giornata del campionato di Serie B

La gara Juve Stabia - Mantova, in programma domani sera (ore 20.30) al "Garilli" di Piacenza e valida per la terza giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Ivan Catallo della sezione di Frosinone con Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo AVAR.

Perri ha diretto le sfide del "Partenio-Lombardi" e del "Vigorito"

Sono quattro i precedenti con Perri per la Juve Stabia: una vittoria (Juve Stabia - Bisceglie 1-0 del primo novembre 2020 nel girone C di Serie C), due pareggi (Avellino - Juve Stabia 2-2 del 13 gennaio scorso e Benevento - Juve Stabia 0-0 dell'8 aprile scorso) e una sconfitta (Audace Cerignola - Juve Stabia 3-0 dell'11 maggio 2023 per il primo turno dei playoff di Serie C).