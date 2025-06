Posillipo Canottaggio, argento per il due senza Corcione-Pesce Medaglia per il due senza Corcione-Pesce ai Campionati Italiani U17 e U23

C.N.Posillipo Canottaggio, Argento per il due senza Corcione-Pesce ai Campionati Italiani U17 e U23

Ottimo risultato per il due senza rossoverde Corcione-Pesce ai Campionati Italiani di Canottaggio U17 e U23.

Nelle gare svolte a Gavirate, sul lago di Varese, nello scorso weekend, il duo del C.N.Posillipo ha conquistato una splendida medaglia d’argento. Tanto il pubblico presente, tra cui importanti personalità del canottaggio mondiale, come il leggendario Jürgen Gröbler, allenatore dei campioni britannici Pinsent e Redagrave, presente in qualità di ospite del comitato organizzatore. In questo scenario, gli atleti del Posillipo, guidati dal DT Andrea Coppola, coadiuvato dall’ottimo Gabriele Vagnelli, hanno sfoderato prestazioni dal notevole contenuto tecnico, mettendo in mostra un ottimo stato di forma.



La sorpresa della giornata viene senza dubbio nella gara del due senza Under 17 dove la coppia formata da Alessandro Corcione ed Emiliano Pesce Jr conquista la medaglia d’argento classificandosi secondo alle spalle dell’equipaggio della Canottieri Limite, composto da Mattia Carboncini (figlio del grande Lorenzo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 insieme al cnostro Valter Molea) e Matteo L’ala. Si tratta di una medaglia di grande valore conquistata in una delle discipline più tecniche del canottaggio, dopo una grande prestazione che ha visto gli atleti rossoverdi al comando per buona parte della finale, a cui si erano qualificati con il miglior tempo delle semifinali. E’ sicuramente un punto di partenza per due ragazzi che potranno essere protagonisti nelle categoria juniores, puntando alla maglia azzurra nei prossimi anni.



Nelle regate U23 ottima prestazione del due senza composto da Aldo Chiarolanza e Vincenzo Fonte, due ragazzi al primo anno nella categoria, che hanno conquistato la finale classificandosi quinti. Anche in questo caso, si tratta di un ottimo punto di partenza per dei ragazzi che nel corso della stagione hanno sfoderato prestazioni importanti, che sono valse la convocazione al raduno collegiale da parte del DT della Nazionale Antonio Colamonici. Proprio in quest’ottica, per i due ragazzi la stagione non è ancora conclusa, in quanto saranno impegnati nelle selezioni per i mondiali di categoria, oltre che per i Campionati Italiani assoluti, in programma a Ravenna nelle prossime settimane. Questi risultati testimoniano il grande lavoro di rinnovo della sezione portato avanti dal DT Andrea Coppola, dallo scorso ottobre tornato alla guida del Canottaggio Rossoverde.