Juve Stabia: nuovo accordo con Candellone, i dettagli "Sono molto contento di aver trovato l’accordo per il prolungamento"

Rinnovo per Leonardo Candellone in casa Juve Stabia. Nuovo accordo fino al 2027 per la punta dopo il contratto scaduto il 30 giugno scorso. "Siamo felici di proseguire il percorso con Leonardo, uomo prima che calciatore. La sua conferma è fondamentale per creare quel giusto mix con i giovani e per dare continuità a ciò che abbiamo costruito in questo biennio": ha affermato il presidente del club di Castellammare, Andrea Langella. "Sono molto contento di aver trovato l’accordo per il prolungamento, sia io che la società volevamo continuare il percorso iniziato due anni fa. Mi sono sentito a casa sin da subito a Castellammare e non vedo l’ora di ripartire, ancora più carico di prima, per toglierci tante soddisfazioni insieme ai nostri tifosi": ha aggiunto Candellone.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con l’attaccante Leonardo Candellone. Il calciatore, il cui precedente accordo era in scadenza il 30 giugno 2025, ha firmato un nuovo contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027.

Nato a Torino, il 15 settembre 1997, Leonardo é arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2023/24, contribuendo alla promozione in Serie BKT con 34 presenze, per un totale di 2.823′ complessivi, 10 reti e 6 assist. Inoltre ha preso parte a 2 gare (92’) in Supercoppa Serie C. Nella stagione appena conclusa é sceso in campo per 34 volte, 2.424’ complessivi, siglando 6 reti e fornendo 2 assist. Inoltre ha disputato 2 gare dei Play Off Serie BKT e 1 gara di Coppa Italia Frecciarossa.

Leonardo arrivato ieri sera a Castellammare, ha svolto le visite mediche in mattinata presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria, per poi aggregarsi al resto della squadra nel ritiro di Castel di Sangro, dove nel pomeriggio inizieranno i primi test atletici".