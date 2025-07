Juve Stabia: Meli all'Arezzo, i dettagli dell'accordo "Professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel biennio in gialloblu"

Marco Meli all'Arezzo: accordo tra la Juve Stabia e il club toscano per la cessione in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista vivrà una nuova avventura in carriera dopo essere stato protagonista nel torneo cadetto con la maglia gialloblu.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Marco Meli, classe 2000, alla S.S. Arezzo. Arrivato a Castellammare nel mercato estivo della stagione 2023/24, Meli ha contribuito in alla conquista del campionato di Serie C - Girone C, collezionando 25 presenze, 1.106’ complessivi, con 4 reti e 1 assist. Ha inoltre disputato 2 gare (118’) in Coppa Italia Serie C e 2 gare (98’) di Supercoppa Serie C. Nella stagione appena conclusa, in Serie BKT, Marco è sceso in campo in 30 occasioni, per un totale di 444’ complessivi. Ai Play Off di Serie BKT ha preso parte a 3 partite (33’). La società desidera ringraziare Marco per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante il suo biennio in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".