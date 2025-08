Juve Stabia: ecco Boer e Mannini, i dettagli degli accordi con la Roma Dentro il portiere e il difensore nel club di Castellammare

La Juve Stabia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Pietro Boer e l'arrivo in prestito di Mattia Mannini. Operazioni definite con la Roma per l'ingresso del portiere, che si è legato al club gialloblu con un contratto biennale, e del difensore, a titolo temporaneo. "Ringrazio la società e il direttore per la fiducia e la chiamata. Sono molto felice di arrivare in una piazza importante come Castellammare di Stabia. Avevo ricevuto altre proposte, ma ho scelto con convinzione questo club. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e iniziare questa nuova avventura": ha spiegato Boer. "Sono molto contento di essere qui, ho trovato un gruppo affiatato che mi ha accolto molto bene. Sarà il mio primo anno nel calcio dei grandi, metterò tutto me stesso per ritagliarmi più spazio possibile ed essere di aiuto alla squadra. Ringrazio il club per la fiducia, forza vespe": ha affermato Mannini.

I comunicati ufficiali

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Pietro Boer dall’A.S. Roma. Il calciatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Nato a Mestre il 12 maggio 2002, Boer è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2020/21, nella sfida contro il CSKA Sofia e vinto la Conference League nella stagione 2021/22. Nella stagione 2024/25 si è trasferito alla Pianese, Serie C girone B, dove ha collezionato 36 presenze in campionato con 9 clean sheet, 2 nei Play Off di Serie C con 1 clean sheet e 1 in Coppa Italia di Serie C".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore Mattia Mannini, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Sarzana l’8 luglio 2006, Mannini é un terzino destro cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2023/24, nella sfida contro lo Sheriff FC. Nell’ultimo triennio nel campionato Primavera 1 ha collezionato 51 presenze, 5 reti e 12 assist, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Primavera. É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 19".