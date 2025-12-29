Sport in lutto: è morto Davide Tizzano, ha fatto grande il canottaggio italiano Aveva 57 anni, martedì pomeriggio i funerali nella Basilica di Capodimonte

Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è morto. Ha lottato con tutte le proprie forze per sconfiggere il male che lo aveva colpito lo scorso anno, ma ieri pomeriggio è stato costretto alla resa. Aveva 57 anni, è stato atleta e dirigente eclettico, ma

soprattutto era una persona stimata e amata da tutti. Oltre al canottaggio ha praticato la vela arrivando a disputare anche la Coppa America. Nella politica sportiva, oltre ad essere presidente della Federazione canottaggio, ricopriva il ruolo di presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Davide Tizzano ha rappresentato una delle figure più luminose e complete nella storia del canottaggio italiano. Nato a Napoli il 21 maggio 1968, cresciuto sportivamente tra acqua, fatica e disciplina, Tizzano ha costruito una carriera straordinaria che lo ha portato sul tetto del mondo come atleta e, successivamente, ai vertici dirigenziali dello sport remiero nazionale. Il suo nome è indissolubilmente legato alle grandi imprese olimpiche. Ai Giochi di Seoul 1988, ancora giovanissimo, conquista la medaglia d’oro nel quattro di coppia, regalando all’Italia un successo di enorme prestigio e mostrando qualità tecniche e caratteriali fuori dal comune. È l’inizio di un percorso che lo porterà a essere protagonista assoluto per oltre un decennio. Nel 1992 a Barcellona arriva la medaglia d’argento nel due di coppia, mentre la consacrazione definitiva giunge ai Giochi di Atlanta 1996, quando Tizzano, in coppia con Agostino Abbagnale, torna sul gradino più alto del podio conquistando il secondo oro olimpico della carriera.

Atleta potente ma elegante, dotato di grande intelligenza tattica, Tizzano ha saputo eccellere in diverse specialità, vincendo numerosi titoli italiani e imponendosi anche nelle competizioni internazionali. La sua longevità sportiva è il frutto di una professionalità esemplare, di una cura maniacale per la preparazione e di un profondo rispetto per i valori dello sport.

Accanto al canottaggio, ha vissuto anche un’esperienza affascinante nella vela: nei primi anni Novanta entra a far parte dell’equipaggio de “Il Moro di Venezia”, partecipando alla Coppa America e vincendo la Louis Vuitton Cup, ulteriore testimonianza della sua versatilità atletica e del suo spirito competitivo. Conclusa l’attività agonistica, Davide Tizzano non si è mai allontanato dallo sport. Al contrario, ha scelto di mettersi al servizio del movimento con ruoli dirigenziali di crescente responsabilità, fino all’elezione a Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, avvenuta nel novembre 2024. Una carica che ha rappresentato il naturale approdo di una vita spesa sull’acqua e per l’acqua.

Campione olimpico, dirigente competente, uomo di sport autentico: Davide Tizzano è stato un punto di riferimento per il canottaggio italiano e un esempio per le nuove generazioni, chiamate a raccogliere il testimone di una tradizione fatta di sacrificio, passione e vittorie.

I funeralli si svolgeranno martedì 30 dicembre alle 17 nella Basilica di Capodimonte.