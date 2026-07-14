Juve Stabia: ecco Patanè, i dettagli dell'accordo con il Verona "Farò di tutto per ripagare la fiducia del direttore e della società"

Ecco Nicola Patanè in gialloblu. La Juve Stabia ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista. Accordo tra le vespe e il Verona per l'operazione a titolo definitivo con la società scaligera che mantiene il 50 per cento sulla futura rivendita. "È un orgoglio essere arrivato a Castellammare, farò di tutto per ripagare la fiducia del direttore e della società. Sono un giocatore abbastanza duttile ed estroso, cercherò di migliorare la finalizzazione. Ai tifosi chiedo di sostenerci durante la stagione, li aspetto allo stadio per esultare insieme": ha affermato Patanè, che si è legato alla Juve Stabia con un contratto fino al 2028.

Il comunicato ufficiale del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dall’Hellas Verona delle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Patanè, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Nato a Verona il 25 marzo 2004, Patanè è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona e ha debuttato con la prima squadra il 12 agosto 2023 in Coppa Italia Frecciarossa.

Nella stagione 2024/25 si trasferisce in prestito alla Ternana, dove totalizza 7 presenze. Successivamente, nel corso del mercato invernale, passa alla Pergolettese, con cui colleziona altre 11 apparizioni. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Verona, disputando 30 partite e mettendo a referto 6 gol e 4 assist".