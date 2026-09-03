Napoli Basket, torna Markel Brown per la stagione 2026-2027

Torna in azzurro Markel Brown, tra i protagonisti dello straordinario trionfo in Coppa Italia 23/24

napoli basket torna markel brown per la stagione 2026 2027

Prodotto dell’Università di Oklahoma State, torna al Napoli Basketball Markel Brown: guardia di 192 centimetri classe 1992. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Pallacanestro Trieste, ancora in Serie A1

Napoli.  

Napoli Basketball comunica di aver ingaggiato l’atleta Markel Brown per la stagione 2026-2027. Nato ad Alexandria, negli Stati Uniti, classe 1992, guardia di 192 centimetri, Brown è stato tra i protagonisti dello straordinario trionfo in Coppa Italia degli azzurri nella stagione 2023-2024.

Prodotto dell’Università di Oklahoma State, nel 2014-2015 vive la sua prima esperienza NBA con i Brooklyn Nets, dove gioca per due stagioni. Nel 2017-2018, dopo un’ottima prima parte di campionato in G-League con gli Oklahoma City Blue, 17.4 di media e con i Rio Grande Valley Vipers, 15.9 punti per partita, torna in NBA, questa volta con gli Houston Rockets.

Le ultime esprienze di Markel Brown

Nel 2018-2019 vive la sua prima esperienza europea con il Darussafaka, nel massimo campionato turco, 10.5 di media per partita e 3.8 rimbalzi. Con la squadra turca gioca anche in Eurolega, massima Competizione Continentale. Dopo un nuovo campionato di G-League, ancora ad Oklahoma, Brown torna in Europa giocando, nella stagione 2020-2021, con l’Hapoel Eilat in Israele, 12.9 punti di media e, successivamente, nel campionato belga con il Giants Antwerp, 13.4, 3.8 rimbalzi e 2.9 assist, disputando anche la Fiba Europe Cup.

Nel 2022-2023 gioca una straordinaria stagione con Varese, risultando tra i migliori giocatori del campionato, realizzando 16.9 punti e 4 rimbalzi per gara, raggiungendo la post-season con la società lombarda. Dopo l’inizio di stagione in Spagna a Girona, nel 2023-2024 vive la sua prima esperienza a Napoli, 12.2 punti di media per partita, conquistando la Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Pallacanestro Trieste, ancora in Serie A1, centrando in entrambe le stagioni i playoff, realizzando 15.5 punti di media e 5.1 rimbalzi nel Campionato 2024-2025, affermandosi anche in Champions League, chiudendo a 12.2 punti di media e 3.6 nella Competizione Europea.

Ultime Notizie