Molinari Napoli, presentata la stagione 26/27: sport, territorio ed ambizioni Presenti l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli e l'Assessora allo Sport, Emanuela Ferrante

Passione, ambizione e vicinanza al territorio. All’insegna di questi aspetti la Molinari Napoli ha presentato il nuovo anno sportivo ed in particolare la stagione della squadra che competerà in Serie B2 femminile. Un evento – quello tenutosi sabato 7 novembre al PalaVesuvio – che ha coinvolto società, istituzioni, partner, staff tecnico e atlete, per raccontare obiettivi, ambizioni e prospettive di un progetto che vuole continuare a investire nello sport e nel territorio.

«Lavoriamo sul territorio da anni, avvicinando i giovani di Ponticelli allo sport. Da cinque anni sentiamo la vicinanza dell’Amministrazione comunale che ci ha aiutato in qualsiasi circostanza», ha dichiarato il Presidente della Molinari Napoli, Gennaro Nappo. «Per la Serie B2 c’è tanta ambizione, voglia di crescere e di essere d’esempio per il settore giovanile. Abbiamo costruito una squadra competitiva e speriamo che il campo ce lo dimostri».

Presenti alla conferenza l’On. Borrelli e l’Ass. Ferrante

«Io non credo più all’idea del centro e delle periferie per come si sta evolvendo il sistema sociale del nostro territorio. Ogni luogo come questo (il PalaVesuvio di Via Argine n.d.r.) è oro colato da valorizzare», ha dichiarato l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, presente alla conferenza stampa. «Lo sport è qualcosa di straordinario non solo perché ci insegna la disciplina, il rispetto del prossimo e l’impegno, ma anche perché ci spinge a fare attività fisica. Noi siamo in questo momento la Regione più obesa d’Italia per quanto riguarda i bambini. Bambini che non fanno sport: è importante fargli fare un’attività pulita e sana». Borrelli ha concluso il suo intervento sottolineando la vicinanza alla squadra: «Verrò sicuramente a vedere una delle vostre partite: tiferò per voi».

«Lo sport è una leva fondamentale, anche se a volte viene considerato secondario, soprattutto per quanto riguarda i supporti economici», ha dichiarato l’Assessora allo Sport ed alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. «Cinque anni fa, con grande difficoltà, ho provato a recuperare delle somme per riqualificare gli impianti, senza i quali non si può andare da nessuna parte. A conclusione di questo anno, che ha visto Napoli essere Capitale Europea dello Sport, posso dire con fierezza e con grande gioia che abbiamo investito 35 milioni di euro su tanti gli impianti sportivi. Partendo dagli impianti riqualificati si può ambire a realizzare quello che penso sia il diritto di tutti i ragazzi: fare sport».

L’Assessora si è rivolta poi direttamente alla squadra. «Siete una testimonianza ed un esempio per tutte le ragazze ed i ragazzi di Ponticelli. Questa stagione sarà una straordinaria esperienza e cercheremo di far riempire la palestra ogni volta che giocherete in casa».

FacileRent e Molinari: insieme per la prossima vittoria

Al centro della giornata, la nuova partnership con FacileRent, title sponsor della società, che ha scelto di sostenere concretamente il percorso della Molinari Napoli, contribuendo anche al restyling e alla brandizzazione della Palestra C del PalaVesuvio. «Dobbiamo valorizzare i nostri territori e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere questo tipo di collaborazione. Portare avanti un buon progetto sportivo vuol dire svolgere anche un lavoro sociale. La pallavolo non è uno sport minore, è uno degli sport più importanti e seguiti d’Italia ed in cui le donne rappresentano un punto di riferimento», ha dichiarato Carlo Ciampi, CEO & Founder di FacileRent. «Ringrazio la società, le istituzioni presenti ed auguro un in bocca al lupo alla squadra ed al mister», ha concluso il patron del nuovo title sponsor della Serie B2 di Molinari.

Il progetto tecnico di Molinari Napoli: parlano il mister ed il capitano

La società ha deciso di affidare al mister Ciro Alminni la guida della squadra di Serie B2. «In palestra devono esserci la cultura del lavoro e dell’organizzazione: nel gioco di squadra ogni pedina è fondamentale. Passo dopo passo dobbiamo creare la nostra identità», ha dichiarato il mister. «È un campionato arduo, con tante squadre competitive e per questo dobbiamo lavorare duramente per cercare di fare altrettanto».

«Ringrazio tutti i presenti e soprattutto il settore giovanile, che è la punta di diamante di questa società», ha detto Georgia Imbimbo, capitano della Serie B2. «Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare allenamento dopo allenamento: abbiamo voglia di riscatto, di farci valere e di portare buoni risultati a casa e soddisfazioni alla società che crede in noi».