Union Napoli, coach Graziosi: «A Palmi sarà una battaglia!» La prossima sfida per la Serie A3 di pallavolo di Napoli è in trasferta a Palmi

Una trasferta impegnativa, contro un’avversaria attrezzata e in un campionato nel quale ogni partita può fare la differenza. La Union Napoli si prepara alla sfida contro la Sviluppo Sud Palmi, in programma oggi, sabato 21 novembre alle ore 16, al Palasport ‘Mimmo Surace’ di Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Coach Gianluca Graziosi ha analizzato il momento della formazione partenopea, il livello del campionato e le insidie rappresentate dalla squadra calabrese, senza nascondere le difficoltà di un calendario particolarmente intenso.

L'analisi di coach Graziosi verso la prossima sfida

«La squadra sta crescendo, soprattutto i giovani stanno dando una bella mano. Stiamo migliorando sia dal punto di vista della tecnica individuale sia nell’organizzazione di gioco. È un campionato complicatissimo, dove praticamente ogni giornata è una finale nel vero senso della parola. Tolta forse Grottazzolina, che ha qualcosina in più delle altre, per le restanti tredici squadre è difficile individuare chi possa arrivare seconda e chi addirittura rischi di retrocedere. Dobbiamo lavorare, lavorare sodo. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi è importante, ma sicuramente non basta», spiega il tecnico.

Graziosi si sofferma poi sulle caratteristiche della Sviluppo Sud Palmi, avversaria che dispone di un organico di grande spessore e che, nonostante qualche problema registrato nelle ultime settimane, resta una formazione da affrontare con la massima attenzione. «È un roster importante. È vero che hanno avuto delle difficoltà con Basic e Diamantini, ma è anche vero che hanno praticamente due squadre da poter mettere in campo. Parliamo di un organico di primissimo livello. È una squadra nuova e quindi ci sta che all’inizio possa aver incontrato qualche difficoltà. Sono convinto che, con il passare delle giornate, la troveremo sicuramente davanti».

Un ex in campo: contro c'è Motzo

Occhi puntati anche sull’ex Motzo, che ritroverà la sua vecchia squadra. Un particolare che non sfugge all’allenatore napoletano: «Con gli ex sono sempre un po’ preoccupato, perché di solito fanno sempre la partita della vita. Mi immagino che Motzo contro di noi possa fare un partitone. Lo metto già in preventivo».

La trasferta di Palmi si inserisce inoltre in una fase particolarmente impegnativa per la Union Napoli, chiamata ad affrontare due viaggi ravvicinati in Calabria, tra Palmi e Reggio Calabria, a causa dell’anticipo della seconda gara. «È un momento abbastanza complicato, perché è stata anticipata la partita di Reggio Calabria e quindi in quattro giorni dobbiamo andare due volte in trasferta. Dal punto di vista logistico non è semplice, ma non lo è neanche sotto il profilo sportivo», sottolinea Graziosi.

Graziosi lancia un messaggio ai tifosi di Napoli

Infine, il tecnico rivolge un messaggio ai tifosi napoletani, auspicando una partecipazione sempre maggiore al seguito della squadra. Le tre vittorie consecutive conquistate al PalaVesuvio rappresentano un segnale positivo e un punto di partenza per coinvolgere ulteriormente il pubblico.

«Mi piacerebbe avere un grande pubblico al PalaVesuvio. So benissimo che molto dipende dai nostri risultati e dalle nostre prestazioni. Il fatto di aver vinto tre volte consecutive al PalaVesuvio deve essere di buon auspicio per portare un po’ più di persone al palazzetto. Sta a noi meritarlo, logicamente, ma è vero anche che chi vuole seguirci in trasferta può farlo attraverso DAZN, completamente gratuitamente. Magari si innamorerà della Virtus Napoli».