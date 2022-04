Basket, Napoli attende Sassari. Fortitudo, Feldeine operato L'esterno statunitense-dominicano non sarà a disposizione dei felsinei nel finale di stagione

Si avvicina la sfida con la Dinamo Sassari per il Napoli Basket. Domenica, con palla a due alle 20.45, la squadra azzurra ospiterà il Banco di Sardegna di coach Piero Bucchi al PalaBarbuto. La società presieduta da Federico Grassi punta sul pubblico delle grandi occasioni per la spinta utile anche dagli spalti nel tentativo di fermare la striscia di tre sconfitte e tenere a bada il tentativo di rientro della Fortitudo Kigili Bologna, penultima in classifica. Napoli, terzultima, è a +2 sui felsinei, che poche ore prima, affronteranno in trasferta la Openjobmetis Varese.

Quella contro i lombardi sarà la prima gara della Fortitudo senza James Feldeine. Nella vittoria contro la Dolomiti Energia Trentino, l'esterno statunitense-dominicano ha riportato la lesione completa del tendine rotuleo sinistro: infortunio da stagione finita e intervento chirurgico avvenuto nella mattinata di ieri presso la Clinica Villa Salus di Reggio Emilia. L'operazione, eseguita dal professor Rodolfo Rocchi, è perfettamente riuscita. Nelle prossime settimane il giocatore inizierà il percorso riabilitativo.