Basket, Napoli-Pesaro. Buscaglia: "Vogliamo la miglior posizione finale" Serie A, ultimo impegno casalingo: biglietti a 5 euro per tutti i settori e omaggio agli abbonati

È la vigilia dell'ultimo match stagionale per la Gevi Napoli, che domani ospiterà la Carpegna Prosciutto Pesaro al PalaBarbuto con palla a due alle 20.45. Azzurri salvi, biancorossi per la qualificazione ai playoff: solo i marchigiani giocheranno per un obiettivo concreto, ma i partenopei puntano alla miglior posizione al termine del campionato: "È l'ultima partita in casa, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre dato spinta e forza, standoci sempre vicino. - ha spiegato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia, per presentare l'epilogo di campionato - Vogliamo vincere per migliorare la nostra posizione, per chiudere nel migliore dei modi il campionato, per dare continuità dopo aver raggiunto la salvezza. Sono sicuro che daremo il massimo. Giochiamo contro una squadra che ha lavorato davvero bene in questo campionato. Pesaro ha dimostrato quadratura, crescendo nei singoli e nel sistema di gioco. Servirà grande attenzione, cura e presenza sia mentale che tecnica". Napoli-Pesaro sarà diretta da Lorenzo Baldini di Firenze, Christan Borgo di Grumolo delle Abbadesse e Sergio Noce di Latina.