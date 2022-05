Gevi Napoli Basket, Buscaglia: "Overtime con Pesaro fotografia della stagione" Serie A, il coach azzurro: "Abbiamo giocato per vincere e ho visto un grande atteggiamento"

La Gevi Napoli termina con il terzultimo posto effettivo (quota 22 punti, 11 vittorie e 19 sconfitte) la prima stagione in Serie A. La salvezza, obiettivo estivo, è stata ottenuta con i brividi di una seconda parte di stagione complicata, condizionata dal covid, ma rilanciata per la conferma in A con coach Maurizio Buscaglia.

La Carpegna Prosciutto Pesaro ha conquistato il pass playoff con la vittoria all'overtime contro i partenopei: "Siamo molto contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo stagionale. - ha spiegato il tecnico azzurro nel post-gara al PalaBarbuto - Abbiamo giocato per vincere e ho visto un grande atteggiamento della squadra. Purtroppo abbiamo perso per un solo possesso. Abbiamo avuto un’ottima difesa, un apporto importante da parte di tutti in una settimana molto particolare. Ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra. Il finale di partita, così rocambolesco, è la fotografia perfetta della stagione". Dalle prossime ore sarà programmazione in casa Napoli per il secondo anno da vivere in A.