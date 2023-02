Aumenta ancora il vantaggio del Napoli: +15 sull'Inter Una distanza che consentirà al Napoli di gestire con più tranquillità la doppia sfida di Champions

Aumenta ancora il vantaggio del Napoli, diventa quasi siderale. L'Inter stecca a Genova contro un'agguerrita Sampdoria non andando oltre lo zero a zero e la squadra di Spalletti vola a più quindici in classifica con sedici giornate ancora da giocare. Una distanza enorme messa tra sè e le avversarie proprio nel momento in cui secondo gli esperti del settore le distanze si sarebbero dovute ridurre: il Napoli è andato a riposo il 12 novembre per la pausa mondiali a +8 sul Milan e +10 su Inter e Juventus ed oggi è a +18 sui rossoneri e +15 sull'Inter, distacco simile avrebbe la Juventus se le venissero restituiti i punti di penalizzazione.

Dunque un vantaggio che è aumentato nel nuovo anno grazie alle 6 vittorie consecutive rimediate dopo lo stop in casa dell'Inter. Un vantaggio che può consentire agli uomini di Spalletti di concentrarsi sulla Champions dove sarà impegnata martedì prossimo per gli ottavi di finale contro l'Eintracht: prima di giocare contro i tedeschi il Napoli dovrà affrontare il Sassuolo in Emilia Romagna, volendo, visto il vantaggio, non sarebbe peregrina l'idea di concedere minutaggio a chi ha giocato meno per preservare i big per la cruciale gara in Germania. Alimentando magari speranze e possibilità di mantenere le promesse strappate in diretta tv. Ma a sentire queste ultime parole l'allenatore toscano sicuramente ci guarderebbe in cagnesco.