Lozano al Psv: ancora non è chiusa. Ci sono dettagli da sistemare Restano delle pendenze in sospeso, ma c'è tempo solo fino alle 20 di domani

Hirving Lozano è disposto a trasferirsi al PSV, la trattativa è ben spedita, ai dettagli, ma non ci sono gli accordi tra tutte le parti in causa. Un problema per Aurelio De Laurentiis è però rappresentato dalla richiesta dell'esterno offensivo messicano. È tutto fatto con il Psv ma il giocatore reclama tre stipendi. Situazione da sistemare e addio che slitta alle prossime ore, fermo restano che domani alle 20 scadrà il termine per l'operazione.