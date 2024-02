Napoli: Gaetano al Cagliari, i dettagli dell'accordo Ultimo movimento di calciomercato nella sessione invernale per il club azzurro

Gianluca Gaetano chiuderà la stagione 2023/2024 in maglia Cagliari. È ufficiale l'accordo per il prestito del centrocampista di Cimitile tra il Napoli e la società rossoblu. Gaetano è stato impiegato da Walter Mazzarri nelle ultime 6 gare di campionato e in Supercoppa, ma punta ad avere ulteriore continuità e minuti in A con il club sardo. "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano al Cagliari Calcio", ha annunciato la società di Aurelio De Laurentiis sui canali ufficiali.

Il comunicato ufficiale della società rossoblu

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano che si trasferisce dal Napoli in prestito sino al termine della stagione sportiva 2023-24. Nato a Cimitile, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Napoli. In Primavera è stato protagonista con 43 gol e 25 assist, realizzati in oltre 90 gare. Numeri e prestazioni che lo hanno presto portato all’esordio in prima squadra - avvenuto il 13 gennaio 2019 - a soli 18 anni, in Napoli-Sassuolo di Coppa Italia. Un anno dopo il passaggio in prestito in B alla Cremonese: con i grigiorossi scenderà in campo 86 volte, con 17 gol e 11 assist, dando un fondamentale apporto nella promozione in A della squadra nella stagione 2021/22. Rientrato alla base, il 21 maggio 2023 realizza la sua prima rete in Serie A, nella vittoria per 3-1 contro l’Inter, laureandosi al termine della stagione Campione d’Italia. Con il Napoli, tra Champions League, campionato e coppe nazionali, ha giocato 31 gare con 2 reti. Vanta 16 presenze e 2 reti con la maglia delle nazionali giovanili azzurre. Centrocampista duttile, impiegato sia in mediana che come trequartista o da esterno alto, Gaetano è un calciatore dalle ottime qualità tecniche: spiccate doti offensive, buon tiro dalla distanza, dribbling e grande visione di gioco gli consentono di trovare la giocata e servire invitanti assist ai compagni. Classe e fantasia al servizio della squadra. Benvenuto in rossoblù, Gianluca".