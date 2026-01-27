Canottaggio, al Circolo Canottieri il ricordo di Davide Tizzano Il 29 gennaio con Abodi, Buonfiglio e Manfredi

Al Circolo Canottieri Napoli, su iniziativa del presidente Giancarlo Bracale e della famiglia Tizzano, si terrà un incontro dedicato alla celebrazione della figura di Davide Tizzano protagonista di primo piano dello sport italiano prima come atleta e poi come dirigente sportivo. L'evento è in programma giovedì 29 gennaio, alle 17:30. Sono previsti, tra gli altri gli interventi, di: Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani; Luciano Buonfiglio, presidente del CONI; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; autorità sportive e cittadine. A moderare i lavori sarà Mario Zaccaria, presidente dell'USSI Campania.