Centenario Napoli, previsti corteo e grande show: tutti i dettagli della festa Corteo, show in Piazza del Plebiscito e tanti ospiti speciali: il Napoli è al lavoro per i 100 anni

Il Napoli si prepara a celebrare un traguardo importante: i cento anni del club azzurro. Il 1° agosto, data simbolica individuata come fondazione della società, il presidente Aurelio De Laurentiis sta organizzando una grande festa per regalare ai tifosi la possibilità di rivivere le grandi emozioni di questi 100 anni.

La celebrazione del Centenario è già iniziata a Dimaro con l'esposizione dei memorabilia azzurri e proseguirà lungo tutto l'arco della prossima stagione, come evidenziato dal patron del club.

Centenario Napoli: corteo e show in Piazza del Plebiscito

Secondo quanto riportato dall'edizione oggi in edicola di Repubblica, il Napoli starebbe curando la festa del 1° agosto in ogni minimo dettaglio. È previsto, infatti, un corteo che da piazza Carità raggiungerà piazza del Plebiscito, con gigli, fuochi d'artificio e uno show unico. Protagonisti sia la squadra attuale che alcune leggende azzurre del passato.

L'evento sarà sostenuto anche dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli a livello economico, che investiranno circa mezzo milione di euro (450mila euro la Regione e 50mila euro il Comune). L'amministrazione di Palazzo San Giacomo ha garantito una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico ed il servizio di pulizia delle aree interessate. Impegnate anche la Protezione Civile e le Asl per garantire sicurezza ed assistenza durante l'evento.