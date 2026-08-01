Napoli 100, ecco come seguire corteo e festa da casa! Tutti i dettagli L'evento per il Centenario del Napoli si potrà seguire anche da casa: ecco dove

A partire dalle 19:26 di oggi - 1° agosto 2026 - inizierà la festa di celebrazione per il Centenario azzurro organizzata dalla SSC Napoli, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli. Un corteo da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito, un grande show nella piazza più iconica di Napoli ed un Pizza Village gratuito in Piazza Municipio.

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Dopo la grande processione organizzata ieri dai tifosi, con celebrazione a mezzanotte, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone, è il momento dell'evento organizzato dal club.

Centenario Napoli: come seguirlo da casa

A chi non potrà essere presente per le strade del centro storico di Napoli, sarà data la possibilità di seguire l'evento anche da casa. La celebrazione, infatti, verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della SSC Napoli e su Sky Sport Calcio. Sarà quindi possibile partecipare all'evento "Napoli 100" anche da casa, seguendo ogni passo di questa grande celebrazione.