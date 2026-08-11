Favasuli al Napoli, accordo raggiunto! Tutti i dettagli sulla trattativa Sembra essere ormai fatta per Favasuli al Napoli: per lui pronto un contratto quinquennale

È fatta per Favasuli al Napoli. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il terzino classe 2004 firmerà con il Napoli un accordo di 5 anni. Il club azzurro dopo aver ceduto Miguel Gutierrez ed essere prossimo alla cessione di Romelu Lukaku ha iniziato a muoversi sul mercato in entrata.

La prima operazione potrebbe riguardare proprio Costantino Favasuli in arrivo dal Catanzaro. È infatti arrivato l'ormai noto "Here We Go" di Fabrizio Romano. Un acquisto che andrebbe a rinforzare la corsia di destra, portando al club un'alternativa a Di Lorenzo ed un profilo futuribile.

Favasuli al Napoli: tutti i dettagli

Di seguito le ultime notizie rilasciate da Fabrizio Romano tramite X:

Il Napoli ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Costantini Favasuli come nuovo terzino destro. Here We Go! Accordo verbale raggiunto per un pacchetto di 7 milioni di euro tra prestito e clausola di riscatto. Favasuli firmerà un contratto quinquennale, con Catanzaro e Fiorentina che si divideranno al 50% la somma.