SSC Napoli, Third Kit Euro 26/27: protagonista il Corsiero del Sole Da oggi in vendita presso gli Official Store SSC Napoli il Third Kit Euro 2026/27

La SSC Napoli, insieme ad EA7, ha presentato il Third Kit Euro 2026/27, che accompagnerà gli azzurri sui palcoscenici internazionali di questa stagione. Il protagonista indiscusso di questo designe è l'antico emblema del Club, il Corsiero del Sole, la cui sagoma attraversa la maglia grazie ad una lavorazione tono su tono.

La maglia si sviluppa su una sofisticata base Dark Navy, impreziosita dai dettagli Gold Sahara Sun che caratterizzano lo stemma SSC Napoli, il logo EA7 e gli altri elementi della divisa.

SSC Napoli, il Corsiero del Sole protagonista del Kit

Il design è completato dal colletto e dal fondo manica, sviluppati in continuità con la palette cromatica del kit, e da finiture studiate per valorizzare la silhouette e il carattere della maglia.

Il legame con l’identità e la storia del Napoli prosegue nei dettagli: all’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dedicato alle celebrazioni del Centenario, mentre sul retro compare la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra infine la tecnologia NFC, attraverso cui è possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli.

Il Third Kit Euro 2026/27 è disponibile da ieri sull'Official Online Store SSC Napoli e da oggi, 3 ottobre, anche negli Official Store SSC Napoli. Dal 5 ottobre sarà possibile trovarlo presso i rivenditori autorizzati.