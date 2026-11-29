Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è a lavoro per ridisegnare la squadra in vista del mercato di gennaio. Tanti i nomi sul taccuino del ds azzurro, con l'obiettivo principale di abbassare l'età media della rosa. Un Napoli che procede su due fronti: quello dei risultati, che devono arrivare dal campo, e quello del futuro, che può arrivare dalla sessione invernale.
Tra i nomi su cui il Napoli vorrebbe puntare maggiormente c'è il centrocampista proprio del Sassuolo - prossima avversaria degli azzurri in campionato - Darryl Bakola. Talento francesce classe 2007, Bakola potrebbe essere un osservato speciale della sfida di quest'oggi alle 15:00 al Mapei Stadium.
Bakola in pole: il prezzo del Sassuolo
Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo ok per l'acquisto di Darryl Bakola, individuato come sostituto futuro di Anguissa. Il calciatore di 18 anni rappresenterebbe un investimento futuribile per il club azzurro, che ha come obiettivo quello di abbassare l'età media della rosa.
Il quotidiano riporta che il Napoli sarebbe disposto ad investire 20 milioni di euro per il giovane profilo del Sassuolo. Bakola è uno dei profili che piace maggiormente al direttore sportivo ed alla società.