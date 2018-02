De Mita al Quirinale per il titolo di cavaliere di gran croce L'ex presidente del Consiglio ha ricevuto la prestigiosa onorificenza

Ciriaco De Mita cavaliere di gran croce della Repubblica italiana. Pochi giorni dopo aver tagliato il traguardo di 90 anni per l'ex presidente del Consiglio e oggi sindaco di Nusco arriva un altro prestigioso riconoscimento, al culmine di una carriera politica e istituzionale di grande prestigio. Per lui è stata una vera sorpresa, come rivelano i familiari. Di buon'ora è arrivata a casa De Mita una telefonata dal Quirinale: “Passi da noi, è una cosa brevissima”, si sono limitati a dire, senza spiegare di cosa si trattasse. Poi, la consegna presso il palazzo del presidente Mattarella, che ha sorpreso non poco De Mita, il quale ora può fregiarsi di una onorificenza cavalleresca di altissimo rango.

pi.mel.