Elezioni, Forza Italia mette in campo i difensori del voto Martusciello rilancia il piano per il Sud e dice: così aiutiamo gli elettori a non sbagliare

I partiti temono che domenica molti elettori possano commettere degli errori nelle operazioni di voto. Il nuovo sistema elettorale certo non aiuta. Ed ecco che Forza Italia ha messo in campo 61mila i difensori del voto in tutta Italia che, domenica, in occasione delle elezioni, saranno presenti nelle sezioni elettorali. L'iniziativa mira, come chiarito nel corso di una conferenza stampa, a spiegare come si vota e ad aiutare gli elettori in caso di difficoltà. Responsabile nazionale dei difensori del voto, il cui slogan è "L'ultimo chiude la porta" è l'europarlamentare Fulvio Martusciello che spiega: "I rappresentanti avranno una cartellina con del materiale e un contrassegno che può essere esposto anche all'entrata delle sezioni". Tra il materiale consegnato anche una scheda all'interno della quale, essendo presenti al momento dello spoglio, segneranno i voti. "Sul sito difensoredelvoto.it - ha aggiunto - ci sono tutte le informazioni necessarie". "L'iniziativa è ovviamente estesa a tutto il Paese - ha sottolineato - in Campania i difensori del voto sono 6mila, saranno ai seggi fino a che l'ultima luce nelle sezioni elettorali non sarà spenta".

Il piano per il Sud - Intanto, Martusciello rilancia la sfida elettorale di Forza Italia e annuncia: “Da Silvio Berlusconi ed Antonio Tajani solo noi abbiamo la ricetta giusta per il Sud”. "Nella programmazione 2014/2020 c'è il futuro del Mezzogiorno e non bisognerà perdere un euro - ha dichiarato Fulvio Martusciello Europarlamentare di Forza Italia. Programmazione seria, competenze e progetti strategici. Con 250 miliardi per tre anni bisognerà rilanciare le infrastrutture, le nuove tecnologie, sostenere il lavoro e le imprese che investono. Il Fondo, il dato è alla portata, creerebbe almeno 500.000 posti di lavoro, finanzierebbe almeno 500.000 PMI. E circa 60.000 sarebbero le nuove imprese”. “Ci sono le coperture, - conclude Martusciello - servono idee innovative, classe dirigente preparata, serve superare l'assetto delle attuali regioni del Sud che fanno clientele e spesa vecchia. Il 4 Marzo può iniziare la rivincita del Sud".

pi.mel.