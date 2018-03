2013-2018 Campania 2: Forza Italia è quella che perde più voti Il partito azzurro perde 143mila voti e 10 punti percentuali. Il Pd ne perde 8

E' il Pd il grande sconfitto delle elezioni 2018, è palese. A Benevento, come è stato approfondito in un altro articolo (leggi qui), si conferma il trend nazionale con i dem che in città perdono 4000 voti e 11 punti percentuali rispetto al 2013.

Nella circoscrizione Campania 2 tuttavia il podio degli sconfitti cambia, e c'è chi fa peggio del Pd.



Andando ad analizzare i dati del Viminale, infatti emerge che è Forza Italia a subire la peggior emorragia di voti e punti percentuali nella circoscrizione che comprende Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.



Anche qui, come nel caso di Benevento, i numeri dell'affluenza tra 2013 e 2018 restano sostanzialmente invariati, in entrambi i casi infatti ha votato il 71,4 per cento degli aventi diritto.

La botta per i dem è forte: se con Bersani nel 2013 in Campania 2 il Pd prese il 21,9 per cento, risultando comunque sconfitto dal centrodestra, con 325mila voti, nel 2018 il crollo è di 115mila voti, avendo il Pd preso 210mila voti e il 14,1 per cento.



Forza Italia, come detto, fa peggio. Nel 2013 c'era il Pdl, che prese ben 415mila voti ed il 28,1 per cento. Nel 2018 Forza Italia ha preso in questa circoscrizione 272mila voti arrivando al 18,4 per cento. 143 mila voti e più di dieci punti percentuali in fumo.

Voti in parte “travasati” nella Lega di Salvini: quella di Maroni nel 2013 prese solo 6000 voti in Campania, per un misero 0,3 per cento, quella di Salvini nel 2018 è arrivata ad 85000 voti, superando il 5 per cento.



Naturalmente a beneficiare della crisi di Forza Italia e Pd anche in Campania 2 è stato il Movimento Cinque Stelle: già fu sorprendente il risultato dei grillini nel 2013, quando presero oltre 310mila voti arrivando al 21,1 per cento. Nel 2018 il Movimento arriva al 44,53 per cento, arrivando a 660mila voti. Un boom di 23 punti percentuali e quasi 350mila voti in più.

