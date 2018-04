Universiadi, ritardi e polemiche: "Occasione da non perdere" Superare il duello de Magistris-De Luca, ma il governatore assicura: “Faremo la nostra parte”

di Pierluigi Melillo

L'ultimo grido d'allarme lo ha lanciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ammesso: “Siamo molto in ritardo”. Ma Napoli e la Campania non possono perdere questa grande occasione. Lo dicono tutti a parole, ma in concreto i segnali sono poco incoraggianti.

Il duello De Luca-De Magistris. A cominciare dall'infinito scontro tra De Luca e de Magistris, che ora non si parlano più. Anche se il sindaco, a margine della cabina di regia su Bagnoli disertata dal governatore, ha annunciato di essere pronto “anche subito a incontrare De Luca”.

L'appello dei Verdi. E un invito a superare i personalismi è arrivato anche dal consigliere regionale del gruppo Davvero Verdi, Francesco Borrelli: “De Luca e de Magistris devono lavorare insieme, anche facendo pressioni sul Governo, per evitare un fallimento che sarebbe inaccettabile. E' tempo di mettere da parte i personalismi e le diatribe del passato e pensare solo ad amministrare bene”.

Il ruolo di De Luca. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce una "scelta coraggiosa" quella fatta a suo tempo di puntare sulle Universiadi. "Ci siamo candidati, e impegnato risorse perché ci sembrava una bella occasione di promozione soprattutto per Napoli" dice. Ora però i tempi "bruciano". E De Luca sottolinea: "accompagneremo con la massima disponibilità il prefetto commissario ma non possiamo fare altro. Daremo una mano e ci auguriamo possano essere rispettati i tempi per completare gli impianti perché è una bella occasione di promozione, ci auguriamo di non perderla. Le Universiadi sono un evento internazionale, una bella vetrina. Siccome vedevamo che c'erano tempi biblici per decisioni anche governative si è reso necessario nominare il commissario di governo, una figura che può usare procedure veloci per i tempi delle gare". La Regione Campania, ricorda De Luca, ha investito 270 mln, "abbiamo anche anticipato parte delle risorse che servono in primo luogo per ristrutturare impianti sportivi".

Tavolo tecnico permanente. E oggi si è riunito oggi a Santa Lucia presso gli Uffici della Regione Campania un tavolo di coordinamento tecnico sulle Universiadi. Al tavolo, accanto al Commissario straordinario per le Universiadi prefetto Luisa Latella, al delegato Cusi Lorenzo Lentini e a Raffaele Pagnozzi delegato dal Coni, c'era per il Comune il capo di gabinetto Attilio Auricchio con il suo omologo alla Regione Sergio De Felice. "Si è convenuto di accelerare al massimo i tempi per la stipula delle convenzioni tra la struttura commissariale, il Comune di Napoli e la Regione Campania, individuate come stazioni appaltanti", si sottolinea in una nota. Il tavolo, "nel solco di una stretta e condivisa collaborazione istituzionale, si riunirà ogni venerdì per esaminare l'iter ed il cronoprogramma delle procedure.